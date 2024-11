Futuro a portata di mano: grande successo per il Salone dell’Orientamento alla ‘G. Ruffini’ di Taggia - Valle Argentina

Si è svolto con entusiasmo e partecipazione il Salone dell’Orientamento organizzato dalla scuola secondaria di primo grado 'G. Ruffini' di Taggia dell’istituto comprensivo Taggia - Valle Argentina. L’evento ha accolto gli alunni delle classi terze e seconde e le loro famiglie, offrendo una panoramica completa delle opportunità scolastiche e lavorative per il futuro.

Tra gli istituti superiori presenti al Salone spiccavano nomi prestigiosi come il Liceo Cassini di Sanremo, il Liceo Amoretti di Imperia e Sanremo, l’Istituto Colombo di Arma di Taggia e Sanremo, l’Istituto Superiore Ruffini di Imperia, il Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia e Sanremo, il Liceo Vieusseux di Imperia e l’Istituto Polo Tecnologico Imperiese. Ciascuna scuola ha illustrato le proprie offerte formative, stimolando curiosità e interesse tra i ragazzi e i loro genitori.

L’evento ha registrato una grande affluenza, confermando l’importanza del lavoro di orientamento per accompagnare i giovani in una scelta consapevole. Numerosi genitori hanno espresso apprezzamento per l’impegno dei docenti della 'G. Ruffini', sottolineando il loro ruolo determinante nel sostenere quotidianamente gli alunni durante questa delicata fase di transizione. “Vedere gli insegnanti così coinvolti nel guidare i nostri figli è rassicurante. Si percepisce che stanno lavorando con passione per prepararli al meglio”, ha commentato una mamma presente al Salone.

Merito dell’organizzazione va alla professoressa Sergi, referente dell’orientamento, che ha curato i contatti con le scuole superiori e segue da vicino il percorso di scelta degli studenti. “Il nostro obiettivo è fornire agli alunni gli strumenti per conoscere le opzioni disponibili e riflettere sul loro futuro in modo sereno e consapevole”, ha dichiarato la docente.

Il prossimo appuntamento della scuola 'G. Ruffini' del Comprensivo Taggia - Valle Argentina sarà l’Open Day dedicato alle famiglie delle classi quinte delle scuole primarie. L’evento si terrà il 16 dicembre alle ore 17.00 e sarà un’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado. L’invito è aperto a tutti i genitori interessati a scoprire il valore educativo e l’ambiente accogliente che contraddistinguono l’istituto.