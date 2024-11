Bordighera: due visite guidate a Villa Pompeo Mariani nell'ambito della 'Giornata degli alberi'

Oggi 21 novembre è la 'Giornata degli alberi'. Come ribadisce il botanico Stefano Mancuso "gli alberi sono i nostri alleati nella sfida del cambiamento climatico". Le piante rappresentano l' 86% di quello che esiste, mentre l'uomo e gli animali sono solo lo 0.3% . Prendendo spunto da questa importante iniziativa, è stata decisa la programmazione di due visite guidate sabato 23 novembre una alle ore 11 e l'altra alle ore 15.30 in villa Pompeo Mariani a Bordighera, al prezzo ridotto di 5 € a persona.



Nel corso della visita si parlerà del famoso Giardino Moreno a Bordighera, luogo fantastico, che tanto affascinò Claude Monet e tanti altri noti personaggi tra '800 e '900, tra i quali lo stesso Pompeo Mariani. Oggi la parte più estesa di questa immensa distesa di ulivi, palme, agrumi e piante esotiche sopravvive nel parco di villa Mariani. Un luogo fermo nel tempo e giunto a noi nella sua totale integrità, grazie agli eredi legittimi di Pompeo Mariani che negli anni '60/'70 , quando non solo a Bordighera ma in tutta Italia imperava la grande speculazione edilizia, mai hanno ceduto alle lusinghe di chi in quel luogo voleva costruire. Un raro esempio di attaccamento alla natura ed al bello in prospettiva anche del bene comune. Un luogo magico da scoprire.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 2364922.