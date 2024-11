Ventimiglia: ex geometra del comune "Sei anni per la passerella quando in Francia è già tutto fatto"

Il geometra Marco Giansana, che ha all’ufficio tecnico Patrimonio del comune di Ventimiglia dal 1990 al 2009, prima di passare alla Provincia e successivamente alla Regione, ci ha scritto per dire la sua in relazione alla passerella ‘Squarciafichi’, crollata nel 2020 per la forza del fiume Roya:

“Sono indignato, visto che verrà realizzata e solo per l’estate del 2026. Ma stiamo scherzando? La tempesta Alex dell’ottobre 2020 oltre alla nostra passerella ha fatto crollare un’intera montagna all’imboccatura del tunnel del Tenda e buttato giù diversi ponti romani lungo l’intero tragitto. A fine anno il tunnel verrà riaperto con la viabilità del tenda ripristinata dai francesi, ma per quanto ci riguarda, i 120 metri di passerella sembrano impensabili da poter nuovamente ripristinare. Eppure esiste il Genio Militare, ci sono i fondi, insomma ci sarebbe tutto, ma manca come sempre la volontà. Se le nostre amministrazioni non sono in grado di assolvere a questi ‘medio complicati’ compiti burocratici, dovrebbero avere almeno il buon senso civico, di lasciare il compito ad altri. Ventimiglia è una delle città più care d’Italia, ma di servizi se ne vedono ben pochi”.