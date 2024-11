Sanremo, domenica passeggiata in bicicletta contro violenza sulle donne

In occasione della “Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne”, il Centro Antiviolenza ISV organizza per domenica 24 novembre una passeggiata amatoriale in bicicletta che si svolgerà dalle 10 alle 12 lungo la pista ciclabile che collega Ospedaletti a Imperia.

L’evento è organizzato in collaborazione con i comuni di Sanremo, Ospedaletti, Imperia, Ventimiglia e con Amaie Energia e si offre come un momento di sensibilizzazione e solidarietà contro la violenza di genere.

“Un ringraziamento al Centro Antiviolenza– commenta l’assessore ai servizi sociali Fulvio Fellegara – per aver organizzato quest’iniziativa che ribadisce la necessità di fermare la violenza contro le donne. L’attualità fa emergere l’importanza delle attività di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e, conseguentemente, la necessità di rafforzare la collaborazione con le diverse realtà del territorio per poter agire insieme, in un rapporto di sinergia sempre più sistemico. Nel corso del 2024 il Centro Antiviolenza ha superato i 200 contatti (dati provinciali) da parte di donne vittime di violenza, contro i 174 dello scorso anno. Si tratta per lo più di donne di nazionalità italiana e, nuovo aspetto che sta emergendo in quest’ultimo anno, sempre più giovani, un dato che può essere letto come segnale di una maggiore consapevolezza da parte delle stesse vittime. Dobbiamo quindi continuare a lavorare in questa direzione, certi che la nostra forza contro questo terribile fenomeno è rappresentata dall’attività di prevenzione e dalla risposta coordinata”.

Vittorio Toesca, consigliere comunale incaricato alle pari opportunità, così conclude: “I Centri Antiviolenza ricoprono un ruolo centrale nel processo di assistenza e di emancipazione delle donne vittime di abusi in tutta Italia. Tali centri sono fondamentali nelle attività di sostegno, informazione e sensibilizzazione, perché attraverso la conoscenza e la prevenzione si può contrastare la violenza di genere in maniera strutturale e sul lungo periodo. Iniziative come la passeggiata amatoriale in bicicletta di domenica mattina permettono di rendere note le condizioni di alcune donne, favorendo il dibattito e la riflessione sulle tante violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali che le stesse subiscono ancora, fino ad arrivare ai casi di femminicidio. Eventi come questo intendono anche comunicare alle donne in difficoltà che non sono sole e che possono rivolgersi al Centro Antiviolenza ISV (Insieme Senza Violenza - Imperia Sanremo Ventimiglia) in caso di bisogno o anche solo per avere informazioni al numero verde 800186060 rimanendo nella completa riservatezza e a titolo gratuito”.

Domenica mattina la partenza sarà da Ospedaletti e l’arrivo a Imperia (zona Prino). Sarà possibile unirsi all’iniziativa in qualunque punto del percorso. Previsti diversi punti di ristoro.