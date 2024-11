Presentato l'elenco ufficiale del programma che si terrà a Carpasio nella giornata dedicata agli Elfi ed ai più piccini con le loro famiglie.

Un calendario ambizioso che coinvolgerà l'intero abitato di Carpasio per l'intera giornata del giorno 8 di Dicembre e che vedrà il supporto della Pro Loco e di tutta la Popolazione: una giornata che avrà come sfondo il Comune di Montalto Carpasio incastonato come una perla in Valle Argentina.

Tutti sono attesi, dai grandi ai più piccini.