Ospedaletti: manca il personale per la biblioteca civica, il comune affiderà la gestione ad un esterno

Il Comune di Ospedaletti, in modo da assicurare il il regolare funzionamento della Biblioteca civica, ha deciso di affidare la gestione della stessa ad un soggetto esterno.

La decisione presa dall’Amministrazione riguarda le diverse esigenze del Comune per i servizi legati a cultura, turismo, sport, commercio e suap, che non consentono di dislocare le risorse umane assegnate nella sede distaccata della biblioteca.

Verrà fatta una indagine conoscitiva di mercato per l’aggiudicazione al migliore offerente. Proprio per questo verrà approvato un avviso di manifestazione di interesse, che verrà pubblicato sul sito del Comune per 10 giorni. La presentazione delle domande dovrà arrivare entro il 29 novembre prossimo.