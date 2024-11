Bordighera: Rivieracqua dovrà svolgere urgenti lavori al depuratore, scatta l'ordinanza di divieto di balneazione

Vista la richiesta di Rivieracqua di poter intervenire con urgenza sugli impianti del depuratore comprensoriale di Bordighera, il Sindaco della città delle palme ha deciso di emanare l’ordinanza di divieto di balneazione su tutto il territorio comunale.

Una decisione ovviamente non particolarmente impattante, vista la stagione anche se in queste ore il bel sole sta invogliando qualcuno ad andare al mare. A fini cautelativi per la salute pubblica è stato deciso il divieto fino al termine dei lavori di sistemazione delle opere interne ed esterne del depuratore.