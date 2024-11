Ventimiglia, Roberto Negro presenta "L'agonia della falena" (Foto)

Un pomeriggio all'insegna della cultura verrà proposto sabato 23 novembre alle 16 nella sala della Biblioteca Aprosiana, in piazza Bassi, a Ventimiglia, dove avrà luogo la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Roberto Negro, l'avvincente 'noir' "L'agonia della falena", pressoché totalmente ambientato nella città di confine.

A dialogare con lo scrittore saranno Doriana Valesini della libreria "Amico Libro" di Bordighera e Pippo Russo, lettore appassionato di tutte le sue opere. Presenterà la giornata letteraria Mara Cilli dell'associazione Pro Loco Intemelia.

Negro è assai conosciuto a Ventimiglia e non solo per aver prestato servizio per trent'anni nella Polizia di Stato, ove ha raggiunto la qualifica di sostituto commissario. Nella sua carriera ha avuto incarichi di polizia giudiziaria anche presso le sedi diplomatiche di Istanbul (Turchia), Karachi (Pakistan) e Colombo (Sri Lanka). Successivamente è stato il responsabile della Sicurezza e della Tutela del Patrimonio Aziendale del Casinò di Sanremo.