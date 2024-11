Christmas Workshop: domenica prossima con David Ferrarese e Umami Badalucco

Domenica prossima, dalle 16 alle 19 al ristorante 'Umami' di Badalucco, si terrà il Christmas Workshop, un laboratorio di decorazioni natalizie condotto dal liutaio David Ferrarese.

Durante l’attività, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare le tecniche artigianali per realizzare decorazioni personalizzate. David Ferrarese, professionista nella lavorazione del legno e nella creazione di strumenti musicali, condividerà con i presenti i segreti del suo mestiere, insegnando come trasformare materiali semplici in oggetti ricchi di eleganza e significato. La sua esperienza e la sua passione per l'artigianato saranno fonte di ispirazione per tutti coloro che desiderano rendere il proprio Natale ancora più speciale con decorazioni fatte a mano.

Al termine del laboratorio, i partecipanti potranno rilassarsi sorseggiando un calice di vino accompagnato da una serie di assaggi preparati da Matteo D’Elia, chef del ristorante Umami, con alle spalle un’esperienza professionale a Parigi e in Inghilterra.

Prezzo: 75 euro a persona (comprensivo del laboratorio e dell'aperitivo). L’ingresso è limitato a un numero ristretto di partecipanti per garantire un’esperienza più intima e personalizzata, quindi è consigliata la prenotazione anticipata. Per partecipare al Christmas Workshop, è possibile prenotare contattando direttamente David Ferrarese al numero sotto o inviando un messaggio su Instagram: +39 350 1296177 o @freewood_designs.