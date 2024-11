Sanremo: incontro informativo di Confartigianato sulla gestione dei rifiuti con l’entrata in vigore del ‘Rrentri’

In vista della prossima entrata in vigore della nuova modalità di gestione del Registro dei Rifiuti e dei Formulari di Identificazione, la Confartigianato ha organizzato presso la propria sede di Sanremo un incontro dedicato agli imprenditori coinvolti dal nuovo decreto. Durante la riunione sono state infatti affrontate le novità del cosiddetto RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). L’iniziativa ha riscontrato un’alta adesione, vista l’importanza della tematica trattata, con un’aula piena di imprese. La presentazione è stata curata dal funzionario di Confartigianato Imperia Diego Lauro, che ha risposto in maniera esauriente alle molteplici domande dei presenti.

Tra i settori coinvolti tutti coloro che sono in possesso di regolare registrazione all’Albo Gestori Ambientali e coloro i quali sono soggetti alla tenuta dei registri di carico e scarico: edilizia, elettricisti, termoidraulici, imprese del verde, autoriparatori, fabbri e serramentisti – più delle eccezioni come alcune tipografie e i cantieri navali. L’entrata in vigore sarà a scaglioni a seconda di alcune peculiarità. A partire dal 13 febbraio 2025, si aprirà un periodo transitorio durante il quale le imprese dovranno:

- tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;

- emettere i Formulari Identificativi Rifiuti (FIR) con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.

Le imprese con personale compreso tra le 10 e le 50 unità (titolari e soci compresi) dovranno iscriversi al portale tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025. Gli altri produttori di rifiuti pericolosi dovranno invece iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026. Dalla data di iscrizione, i soggetti coinvolti dovranno:

- tenere il registro di carico e scarico in formato digitale;

- trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

Infine, entrambe le categorie coinvolte, dal 13 febbraio 2026 dovranno:

- emettere i FIR in formato digitale;

- trasmettere al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.

Presenti all’incontro i dirigenti Fabrizio Francone presidente Metalmeccanici, Luca Lo Curto e Luciano Verrando consiglieri direttivo metalmeccanica, Michel Khelif presidente impiantisti elettrici, Fabio Viel presidente imprese del verde, Massimo Leuci consigliere direttivo Autotrasportatori, Paolo Bonetto consigliere direttivo Nautica e del Movimento Giovani Imprenditori. In collegamento anche Sandro Bazzano vice presidente Autoriparatori.

La Confartigianato della provincia di Imperia è a disposizione per dare assistenza alle imprese che avranno bisogno di entrare a pieno regime con la nuova normativa. Per maggiori informazioni è possibile prendere appuntamento contattando lo 0184/524523 oppure inviare una mail all’indirizzo lauro@confartigianatoimperia.it.