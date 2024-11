Grande partecipazione a Milano per la presentazione della Fondazione ‘L’Uomo e il Pellicano’ di Alberto Guglielmi Manzoni

Si è tenuta sabato 16 novembre alla Galleria San Babila di Milano (Via Uberto Visconti di Modrone, 6) la presentazione al pubblico milanese della FONDAZIONE “L’UOMO E IL PELLICANO” ETS, ente che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

Durante un evento dedicato al Terzo Settore, che ha visto la partecipazione del consulente esperto Francesco Florian e del Presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni, si è discusso del funzionamento di questo importante ambito sociale e delle attività della Fondazione nel suo anno e mezzo di vita. Sono stati illustrati con precisione i progetti realizzati, tra cui iniziative di supporto alle persone in difficoltà, interventi educativi e campagne di sensibilizzazione. L'incontro ha permesso di evidenziare l’impatto concreto delle azioni intraprese, mettendo in luce i risultati ottenuti e le sfide affrontate in questo periodo.

Il prossimo appuntamento organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano è previsto sabato 23 novembre presso la Chiesa Luterana (Corso G. Garibaldi – Sanremo), alle ore 17.00, con l’evento musicale benefico Uniti contro il disagio mentale. Ingresso libero.

In concerto il soprano Fiorella Di Luca e il tenore Mattia Pelosi, accompagnati al pianoforte dal Maestro Tiziana Zunino. Durante l’evento sono previste letture di brani da parte dell’attrice Loredana De Flaviis.

Quanto ricavato da libere offerte e contributi individuali sarà devoluto ad A.L.Fa.P.P. (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) di Sanremo.

Presenta e modera l’evento il Presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni. Interverranno rappresentanti locali e regionali di A.L.Fa.P.P.

Partners dell’evento: Rotary Club Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury, Inner Wheel Club Sanremo, Lions Club Sanremo Host, Soroptimist Club Sanremo, Club per l’UNESCO di Sanremo OdV, FIDAPA Sanremo, UNITRE Sanremo, Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo e Associazione culturale musicale Nardini di Sanremo.

È possibile aiutare la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS attraverso la donazione del 5x1000. Informazioni sul sito al link: https://www.uomoepellicano.it.

La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, nata nel maggio 2023, con sede a Sanremo e operativa a livello nazionale, persegue due filoni: uno culturale e uno filantropico-solidaristico.

Più concretamente, la sua attività si declina secondo le seguenti linee di indirizzo:

-ricordare la figura e l’opera del medico-missionario in Africa e premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer (1875 1965), noto per la sua etica del “rispetto per la vita” da lui applicata nella cura dei lebbrosi ed estesa agli animali e alle piante;

-presentare libri od organizzare eventi che abbiano al centro l’approfondimento di aspetti scientifici, storici o di tutela del paesaggio così come tematiche relative alla crescita e al miglioramento personale, alla salute e al benessere psicofisico;

-promuovere il sentimento della gentilezza come filosofia di vita;

-aiutare famiglie con disabili gravi a casa (malati, ad esempio, neurologici) tramite operazioni di supporto economico (pagamento di utenze, affitto, acquisto o noleggio di strumenti necessari all’assistenza domiciliare, ecc.) o finanziando l’attività di assistenza domiciliare di psicologi che seguono i malati e i loro caregiver. A tal fine, ha deciso di essere vicina ad AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), e di devolvere il ricavato di eventi musicali benefici a suo favore, impegnandosi comunque ad aiutare anche altri gruppi di persone con problematiche simili o in condizioni di grande disagio.