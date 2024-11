Ventimiglia, Scullino: "Commissione sul bilancio convocata un giorno prima del consiglio comunale, è scorretto"

"E’ inaccettabile e scorretto che venga convocata la commissione consiliare per esaminare l’importante pratica del bilancio della città solo 24 ore prima che si porti in consiglio comunale auspicandone, tra l'altro, la sua approvazione" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino commentando la decisione di convocare la terza commissione consiliare permanente sul 'Bilancio programmazione e attività produttive - Polizia locale' lunedì prossimo, il 18 novembre, solo un giorno prima del consiglio comunale, in programma il 19 novembre.

La ratifica di variazione di bilancio n. 19/2024, approvata con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo 267/2000, sarà, infatti, trattata nella prossima seduta del consiglio comunale. "È inaccettabile un comportamento di questo genere da parte del sindaco Di Muro" - sottolinea Scullino - "Preciso che tutti i consiglieri devono avere il tempo di esaminare con attenzione una delibera così importante. Stiamo amministrando i soldi pubblici e il bilancio comunale che ammonta a circa 85 milioni di euro. E' giustamente molto complesso, ha bisogno di tutto il tempo necessario per poterlo esaminare con attenzione per, eventualmente, proporre modifiche migliorative".

"Non basta essere sicuri di avere i voti di maggioranza per sostenerlo, tutti dobbiamo capire ed eventualmente approvarlo con cognizione di causa" - afferma Scullino - "È una mancanza di correttezza istituzionale e di rispetto nei confronti degli amministratori, che è dovuta, soprattutto, a quelli che non votano per ordine di partito ma agiscono sempre, ed esclusivamente, con correttezza e perseguono solo gli interessi dei ventimigliesi".