Bilancio, mensa e 'Consorzio strada Madonna delle Virtù' tra i punti del consiglio comunale di Ventimiglia

Bilancio, mensa e Consorzio strada Madonna delle Virtù tra i temi che verranno trattati nel prossimo consiglio comunale di Ventimiglia in programma martedì prossimo, il 19 novembre, alle 19 presso la sala consiliare del Comune.

Sette i punti all'ordine del giorno. Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali del 31 ottobre seguiranno le comunicazioni del sindaco. Verranno poi illustrate question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni.

In seguito, si parlerà della ratifica della variazione di bilancio n 19/2024 approvata con deliberazione di Giunta comunale ai sensi dell'articolo 175 decreto legislativo 267/2000; si affronterà la convenzione tra i comuni di Ventimiglia e Camporosso per la gestione associata della centrale unica di committenza istituita per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo n 36/2023 per l'approvazione.

Si discuterà per l'approvazione del nuovo regolamento della commissione mensa e per l'approvazione dello statuto dell'adesione al consorzio stradale denominato 'Consorzio strada Madonna delle Virtù'.