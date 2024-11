CNA Imperia incontra Papa Francesco: "Il vostro lavoro abbellisce il mondo"

Una delegazione di CNA Liguria, con la partecipazione del Presidente territoriale di Imperia Michele Breccione e del Segretario Luciano Vazzano, ha avuto l’onore di incontrare Papa Francesco in Vaticano durante un importante incontro organizzato dalla CNA nazionale.

Papa Francesco, rivolgendosi a una numerosa delegazione guidata dal Presidente nazionale Dario Costantini e dal Segretario Generale Otello Gregorini, ha espresso parole di profonda gratitudine e stima per il lavoro degli artigiani italiani, riconoscendo il valore del loro impegno. In dono al Santo Padre sono stati offerti un calice realizzato da un artigiano e un dipinto creato da una dipendente della CNA, simboli della creatività e della dedizione dei lavoratori che rappresentano la Confederazione.

"Abbellire il mondo è costruire pace", ha affermato Papa Francesco. In un periodo segnato da conflitti e incertezze, il Pontefice ha sottolineato l'importanza del lavoro artigianale come mezzo per generare speranza e contribuire al bene comune, invitando a riflettere sulle scelte economiche che spesso privilegiano settori distruttivi come quello delle armi. "Gli investimenti che danno più reddito oggi, in Italia, sono le fabbriche delle armi. Questo non abbellisce il mondo, è brutto. Se vuoi guadagnare di più, devi investire per uccidere. Pensiamo a questo", ha aggiunto, rinnovando il suo appello a investire nella pace e nella bellezza.

Riprendendo i concetti dell’enciclica Fratelli tutti, il Papa ha descritto gli artigiani come "costruttori di pace", sottolineando il loro ruolo nel creare processi di incontro e ripresa con ingegno e audacia. "Il lavoro artigianale mi è molto caro perché esprime il valore del lavoro umano", ha detto il Pontefice. "Quando creiamo con le nostre mani, attiviamo il pensiero e il movimento verso gli altri".

Il Santo Padre ha inoltre evidenziato l’importanza della fiducia e del coraggio nel proprio lavoro, invitando gli artigiani a non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà e a vedere il proprio talento come un dono divino da mettere al servizio della collettività. "Se nella vita si vuole crescere, occorre abbandonare la paura e avere fiducia. Il Vangelo ci invita a guardare con fede, a non pensare che ciò che realizziamo sia solo frutto delle nostre capacità".

Alla fine dell’incontro, Papa Francesco ha rivolto un messaggio di incoraggiamento agli artigiani presenti, riconoscendo il valore del loro contributo: "Se vi appassionate al vostro lavoro, è perché siete consapevoli del valore di ciò che Dio ha posto nelle vostre mani, non solo per voi ma per tutti".

CNA Imperia, con il presidente Michele Breccione e il segretario Luciano Vazzano, ringrazia il Santo Padre per le sue parole di grande ispirazione, che danno ulteriore motivazione agli artigiani del nostro territorio. "Un incontro toccante e memorabile, che ha messo in luce il ruolo fondamentale del lavoro artigianale nella costruzione di una società più bella e giusta".