Ventimiglia, si rompe il motore dell'ambulanza veterinaria: scatta una raccolta fondi online per ripararlo

"Aiutateci a rimettere in strada l'ambulanza veterinaria". E' l'appello, lanciato sui social, di Ambulanze Veterinarie Odv che ha avviato una raccolta fondi online per poter raggiungere la somma necessaria per riparare un'ambulanza che ha subito un danno durante un intervento.

Il mezzo si è, infatti, fermato in autostrada a causa della rottura della cinghia di distribuzione che ha danneggiato il motore. "Purtroppo, la nostra ambulanza veterinaria ha subito un grave danno: la cinghia di distribuzione si è rotta, compromettendo il motore" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Questo mezzo è fondamentale per soccorrere e aiutare gli animali in difficoltà ma al momento non possiamo usarlo".

In un giorno sono stati già raccolti 1.380 euro ma non sono ancora sufficienti per coprire i costi di riparazione o, se necessario, acquistare una nuova ambulanza. "Abbiamo avviato una raccolta fondi per coprire i costi di riparazione e tornare operativi il prima possibile" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza e salvare tante vite. Grazie di cuore a chi ci aiuterà a far ripartire il nostro lavoro. Gli animali contano su di noi e noi contiamo su di voi".