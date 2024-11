Al Lions Club Sanremo Host si è parlato del contrasto alle fake news (Foto)

Si è tenuto al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo giovedì 14 novembre, il consueto meeting del giovedì del Lions Club Sanremo Host. Alla presenza della presidente Loredana Maletta, del presidente del Lions Club Ventimiglia Mauro Giordano, dell’officer distrettuale alla cultura Salvatore Marino e dei soci del club, ha partecipato il giornalista Andrea Di Blasio che ha intrattenuto il pubblico con una relazione dal titolo “Come difendersi dalle fake news, l’esperienza e il metodo finlandese”. È stata l’opportunità per illustrare ai presenti l’esperienza svolta in Finlandia, dallo stesso Di Blasio e da altri giornalisti liguri, lo scorso anno, nell’ambito del programma Erasmus+ della UE per la Formazione Internazionale dei Giornalisti Liguri, dedicata allo studio e contrasto delle fake news che vede il paese scandinavo in prima linea e punto di riferimento sul tema.