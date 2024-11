Sanremo, la Polizia arresta 50enne per stalking nei confronti della compagna

Gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo hanno arrestato un 50enne italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia. Nel pomeriggio di sabato 9 novembre nella città matuziana il personale della Polizia Giudiziaria rintracciava il cittadino italiano destinatario di un ordine di carcerazione a suo carico per l’espiazione della pena di anni 1 mesi 5 e giorni 24 di reclusione.

I fatti si riferiscono al 2019, quando, al termine di una relazione sentimentale, l’uomo si era reso responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della sua compagna ponendo in essere continui ed insistenti atteggiamenti ossessivi e minacciosi. Di seguito al comportamento maltrattante dell’uomo e dalla sua pericolosità, il Questore della Provincia di Imperia emetteva un ammonimento invitando il soggetto ad un comportamento rispettoso delle regole, ma l’individuo non rispettava le prescrizioni e veniva tratto in arresto.

Dopo la formalizzazione della denuncia/querela da parte della parte offesa e di seguito all’attività d’indagine, l’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Imperia emetteva a carico dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. L’epilogo della vicenda, per le continue e ripetute violazioni della misura cautelare, avveniva con l’emissione di un ordine di carcerazione a cui l’uomo veniva sottoposto nei primi mesi dell’anno 2020.

Pertanto tenuto conto dei precedenti, nei confronti del 50enne veniva emesso un ordine di carcerazione per l’espiazione di pena residua pari a 1 anno 5 mesi e 24 giorni di reclusione e trasferito in carcere a Sanremo.