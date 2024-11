World Series Poker WSOP Sanremo, 10 giorni di grande poker da record

Più di 5.500 iscrizioni, la presenza di 3.500 pokeristi, un montepremi complessivo di € 2,3 milioni sono i numeri che hanno contraddistinto il WSOP Sanremo che si appena concluso. Dal primo novembre si sono disputate le numerose gare giornaliere con una media di 516 iscritti. I partecipanti al Main Event che ha portato alla formazione del Final Table sono stati 1050.

Dal 1° al 11 novembre la Poker Room è stata “presa d’assalto” dagli appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa, con un particolare focus sulla Francia. Le iscrizioni complessive a tutti i tornei di poker sono state 5.673. Hanno affollato i green di gioco ben 3.572 players. Il montepremi complessivo si è attestato a € 2,3 milioni, con una media giornaliera di 516 iscritti. Il €1.000 Main Event WSOPC Sanremo ha chiuso i “flight iniziali” con 1.050 pokeristi, superando i numeri della passata stagione dove le entries si fermarono a 906.

“Il WSOPSanremo, Festival del poker per la diversificata offerta di tornei sviluppati su undici giorni, ha animato le strutture ricettive cittadine e le nostre sale con più di ottomila presenze considerando gli accompagnatori. Il gradimento dei players ha riguardato tutte le proposte di intrattenimento, confermando come ilnostro Casinò abbia saputo creare appuntamenti annuali a cui i players rispondono sempre numerosi, attratti dalle proposte di tornei di livello internazionale. Vengono apprezzati sia l’ambiente che le formule delle gare e la possibilità di vincere interessanti montepremi, una gestione sempre in crescendo firmata in collaborazione con Texapoker.In questi undici giorni il Casinò ha visto crescere i suoi incassi del 80% rispetto allo stesso periodo del 2023 con un introito di € 2,5 milioni.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo.

Sul podio per il WSOP Circuit Sanremo Deepstack, Main Event del Festival un giocatore italiano che ha prevalso sul diretto antagonista francese. Il vincitore, che ha al suo attivo una lunga serie di grandi affermazioni a livello internazionale, oltre al trofeo WSOP si è visto consegnare la prima moneta da € 123.000. Azzurro anche il terzo posto.