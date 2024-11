Nuovo pannello sotto al portico di piazza Ruffini, Ingenito: "Bordighera sempre più en plein air" (Foto)

Un paese in mezzo alla natura è l'immagine raffigurata sul pannello installato ieri sotto al portico di piazza Ruffini a Bordighera accompagnata da una scritta: "Tutto è mirabile, e ogni giorno la campagna è più bella, e io sono stregato dal paese".

Un riferimento a Claude Monet che si aggiunge alle cinque immagini fotografiche già presenti che ritraggono scorci paesaggistici inediti e rappresentativi di Bordighera. "Bordighera sempre più en plein air! Il pannello presentato all'evento del 29 ottobre è stato installato sotto i portici di piazza Ruffini" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Presto saranno posate le pietre segnavia sui passi di Monet".

Un'iniziativa, portata avanti dall'Amministrazione comunale, per mostrare angoli nascosti e interessanti della città delle palme ai passanti, in particolar modo ai turisti, che rientra nel progetto "Città d'arte" che ha l'obiettivo di valorizzare la città come meta di interesse artistico e culturale.