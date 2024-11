Orientamenti e convegno organizzato da Fondazione consulenti del lavoro, Berrino: "Lo studio e la formazione sono fondamentali per i giovani"

"L’inaugurazione di Orientamenti e il convegno organizzato da Fondazione consulenti del lavoro è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione del mercato del lavoro e delle politiche attive, dopo due anni di Governo Meloni, ed anche per ribadire ai giovani l’importanza dell’orientamento sia nella scelta della scuola che delle opportunità di lavoro. Lo studio e la formazione sono fondamentali per i giovani per essere protagonisti nell’epoca della Intelligenza Artificiale". Lo dice in una nota il senatore Gianni Barrino.