Sanremo, a Villa Nobel i mille volti della dea dell’amore con la lectio della scrittrice Sensini

Continuano gli appuntamenti di“Sa(n)remo Lettori”, la rassegna letteraria ideata e curata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile (docente di lettere del Liceo Cassini)e proposta dall’assessorato alla cultura guidato Enza Dedali, che vanta nomi tra i più prestigiosi del panorama letterario contemporaneo.

Il prossimo incontro è previsto per domenica 17 novembre, a Villa Nobel (sala interna), alle ore 18 con Francesca Sensini, scrittrice e docente dell’Università di Nizza che terrà una lectio dal titolo “La maestà di una dea marina: Afrodite/Venere i suoi viaggi nel Mediterraneo”.

Sarà l’occasione per esplorare la ricchezza di storie e miti legati alla dea dell’amore e della bellezza, dalle coste di Cipro alle terre alla Magna Grecia. Attraverso racconti e immagini, verranno ripercorsi i molteplici volti di Afrodite, anche nota come Venere per i Romani, e il suo legame profondo con il mare. Si potrà scoprire come questa figura divina, simbolo di attrazione e potere rigenerativo, abbia influenzato culture e credenze lungo le rotte del Mediterraneo, tessendo un filo tra Oriente e Occidente e lasciando un'eredità duratura nel nostro immaginario.

A presentare l’autrice, la professoressa Francesca Rotta Gentile.

Al seguente link è possibile prenotarsi all' incontro di domenica (ingresso gratuito ma prenotazione online obbligatoria): https://www.eventbrite.it/e/francesca-sensini-sanremo-lettori-202425-tickets-1056525920469

Gli incontri si svolgono con la collaborazione della Rete 7 delle scuole della Liguria, sono gratuiti per tutta la cittadinanza, riconosciuti come formazione docenti e inseriti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione (codice 96555).