Ventimiglia in lutto per la morte del gelatiere e cineamatore Lillo Di Franco

Ventimiglia è in lutto per la morte dell'ex gelatiere e cineamatore Lillo Di Franco, scomparso all'età di 74 anni nell'hospice di Sanremo, dopo una lunga malattia.

Lascia la moglie Margherita, i figli Diandra e Simone, i parenti e gli amici. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla famiglia, molti i messaggi di cordoglio anche sui social. Lillo Di Franco era, infatti, molto noto nella città di confine visto che per trentatré ha avuto una gelateria e caffetteria in via Cavour: “Hey Remember”. Inoltre, era un cineamatore e con i suoi filmati, caricati su YouTube, diffuse un'immagine positiva della sua amata città in tutto il mondo.

Il funerale sarà domani, giovedì 14 novembre, alle 10.30 alla chiesa parrocchiale di San Nicola da Tolentino a Ventimiglia, ove sarà celebrata la santa messa di suffragio. La salma verrà poi traslata al crematorio di Sanremo. "Visto la sua malattia, piuttosto che fiori, preferiamo versare opere di bene alla Lilt di Sanremo o all'ospedale Gaslini di Genova" - fa sapere la famiglia di Lillo Di Franco.