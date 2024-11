Ospedaletti sempre più green: al via il nuovo servizio di raccolta differenziata per le utenze non domestiche

Insieme facciamo la differenza! E’ in partenza il nuovo servizio di raccolta differenziata realizzato da Teknoservice nel Comune di Ospedaletti. Per alcune attività commerciali con maggiore produzione di rifiuti (ad esempio bar e ristoranti) è previsto l’utilizzo esclusivo di isole di cassonetti recintate e chiuse con chiave, accessibili solo agli autorizzati. Per le utenze domestiche e quelle commerciali minori, invece, entreranno a pieno regime le cosiddette ecoisole informatizzate, sistemi di raccolta altamente automatizzati che possono essere utilizzati esclusivamente mediante sacchetti dotati di QRcode e/o tessere nominative che sono stati consegnati agli utenti negli scorsi mesi.

Il nuovo sistema di raccolta è stato progettato per semplificare il conferimento dei rifiuti differenziati e migliorare la gestione ambientale della città. Tutti i bidoni e i mastelli attualmente in dotazione alle utenze commerciali sopracitate saranno ritirati a partire dal 18 novembre dal personale di Teknoservice. I bidoni attualmente presenti sul territorio per le utenze domestiche che saranno interessate dal servizio di raccolta con ecoisole informatizzate saranno rimossi a far data dal 25 novembre.

Utenze commerciali

Per accedere al nuovo servizio, alle utenze non domestiche verrà fornito un kit composto da sacchi per plastica e metalli, rifiuti secchi indifferenziati e rifiuti umidi (la prima dotazione sarà gratuita, mentre le forniture successive saranno a carico delle attività e potranno essere ritirate presso il Centro di Raccolta di Bordighera in via Cornice dei Due Golfi). Carta e vetro andranno conferiti direttamente, senza sacchetto, svuotandone il contenuto nei bidoni: saranno comunque consegnati mastelli per agevolare la raccolta di carta, vetro e umido. Il cartone, invece, dovrà essere depositato nei roll all’interno delle isole o, se necessario, nelle immediate vicinanze.

Le isole saranno ubicate in:

- Piazza Europa (1 isola)

- Via XX Settembre (1 isola)

- Piazza Gramsci (1 isola)

- Via Matteotti (1 isola)

Ogni isola è dotata di bidoni per la raccolta di carta, plastica e lattine, vetro, organico e indifferenziato, con diverse capienze per rispondere alle esigenze delle varie attività. Inoltre, sarà disponibile un servizio su richiesta per il ritiro dell'olio esausto.

Un impegno condiviso per l’ambiente

Teknoservice e il Comune di Ospedaletti invitano tutte le utenze coinvolte a collaborare per una gestione dei rifiuti più efficiente e rispettosa dell’ambiente. Con questo nuovo servizio, l’obiettivo è di migliorare la qualità della raccolta differenziata e incentivare un maggiore impegno da parte delle attività commerciali, a beneficio dell’intera comunità.

Per qualsiasi richiesta di informazioni, o chiarimento di eventuali dubbi, gli utenti possono scrivere a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com; telefonare al numero verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18; scrivere un messaggio via Whatsapp al numero 340.8572681, attivo anch’esso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, utilizzare la pagina Facebook @bacinoventimigliese o il sito web del Comune di Ospedaletti.