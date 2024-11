Sanremo: con Al Di Meola, domani al Teatro dell'Opera del Casinò il via al 'Festival Chitarristico'

Prima giornata, domani al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, per il decimo Festival chitarristico internazionale 'Città di Sanremo' (Ideatore e Direttore Artistico M° Diego Campagna) con due concerti di eccezionale levatura. Il primo alle 18 con i fratelli Elia Portarena (Chitarra) e Ludovico Portarena (Violino), il primo vincitore lo scorso anno del Concorso di esecuzione strumentale. Ad unire Elia e Ludovico, oltre al legame fraterno, è l’amore per la musica che ha fatto parte delle loro vite fin dai primissimi anni di età. Insieme danno vita ad un duo estremamente affiatato.

Alle 21 invece, l’attesissima esibizione con Al Di Meola (Chitarra), Peo Alfonsi (Chitarra), Sergio Martinez (Percussioni). Di Meola è uno dei migliori chitarristi del nostro tempo, pioniere della fusione tra world music, rock e jazz. Virtuoso di altissimo livello, prodigioso talento e compositore prolifico, una discografia di oltre 20 album come leader e numerose collaborazioni con musicisti straordinari quali Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock, con il supergruppo fusion Return To Forever con Chick Corea, Stanley Clarke e Lenny White, con il celebre trio di chitarra acustica con John McLaughlin e Paco de Lucia, e il trio Rite of Strings con il bassista Clarke e il violinista Jean-Luc Ponty.

La sua costante attrazione per i ritmi sincopati, combinati con melodie appassionate e armonie sofisticate gli ha fruttato gli encomi della critica mondiale, quattro album d’oro, due album di platino, oltre sei milioni di vendite discografiche in tutto il mondo e vari altri premi tra cui Grammy nomination e Awards.