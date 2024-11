Borghetto S.S. Festa di San Martino alla Floricoltura Vivai Michelini: il cuore dell’autunno tra natura e tradizioni

Autunno in Liguria significa colori caldi, profumi avvolgenti e momenti da vivere immersi nella natura. La Festa di San Martino, appuntamento clou del Garden Festival d’Autunno organizzato dalla Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito, celebra tutto questo e molto di più. Un’occasione speciale per esplorare il mondo delle piante, divertirsi e scoprire nuove passioni in un contesto unico.

“Il 9 novembre – racconta Davide Michelini – il nostro vivaio si trasformerà in un laboratorio naturale gratuito, dove grandi e piccini potranno lasciarsi affascinare dalla bellezza del bonsai. Sarà presente un maestro bonsaista toscano, che condurrà un laboratorio gratuito dedicato a questo universo unico. L’incontro è aperto a tutti, anche a chi non ha esperienza, per imparare i segreti di queste opere d’arte viventi”.

L’evento non si ferma qui. Il pomeriggio proseguirà con un laboratorio per bambini dedicato alle tradizionali lanterne di San Martino, curato da Viviana Michelini: “Le lanterne sono un simbolo di luce e speranza che ben si lega a questa stagione magica. I più piccoli si divertiranno a crearle con le loro mani, scoprendo al tempo stesso il significato di questa tradizione antica”.

La celebrazione culminerà con una degustazione di vini locali, a cura dei Viticoltori Ingauni, accompagnata da una castagnata, perfetta per esaltare i sapori tipici dell’autunno e festeggiare l’avvio del nuovo anno agrario, che simbolicamente inizia proprio con San Martino.

Ma le iniziative non finiscono qui. Il 16 novembre il vivaio ospiterà un interessante workshop dedicato all’aromaterapia. “Parleremo del potere curativo delle piante – spiega Viviana – concentrandoci su come migliorano il nostro benessere e l’ambiente in cui viviamo. Approfondiremo l’uso degli oli essenziali e delle piante purificatrici dell’aria, fondamentali per la salute e la serenità in casa”.

Il 21 novembre, in occasione della Festa Nazionale degli Alberi, la Floricoltura Vivai Michelini celebra i veri protagonisti del mondo vegetale: “Gli alberi sono la spina dorsale del nostro pianeta – sottolinea Davide – e questa è la stagione ideale per piantare alberi da frutto. Sono piante utili, ma anche straordinariamente decorative, in grado di trasformarsi in veri e propri calendari naturali, segnando il passare delle stagioni con i loro cambiamenti”. Sono molte centinaia le specie di alberi coltivate dai Michelini: dall’albero da frutto, agli agrumi a quelli di Natale o ornamentali, sempreverdi o fioriti.

Per l’occasione, gli alberi del vivaio saranno in offerta speciale nei Green Days, dal 21 novembre al 1 dicembre.

Davide e Viviana concludono con un invito: “Venite a trovarci al nostro garden per vivere l’autunno in tutto il suo splendore. Il foliage, i profumi e i colori del vivaio sono un’esperienza imperdibile. È il momento ideale per mettere le mani nella terra e prendersi cura del proprio giardino”. Per non smettere mai di stupirsi.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale. Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it