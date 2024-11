Sanremo: 'Charter' del club, incontro dei soci del Lions Club Ufficiali d'Italia con il Governatore distrettuale Enzo Benza (Foto)

Incontro dei soci del Lions Club Ufficiali d'Italia con il Governatore distrettuale Enzo Benza, in occasione della Charter del Club. Alla presenza dei soci e dei rappresentanti degli altri club della zona è stato fatto il punto sulle iniziative che il club ha portato avanti nel suo primo anno di vita.

Moltissime iniziative benefiche sviluppate in ambito culturale, scolastico, sanitario e molte altre già in preparazione per i mesi a venire. Il club Ufficiali d'Italia è un 'club di scopo' creato nel 2023 che non si identifica tanto con una città del nostro territorio quanto con la provenienza dei propri soci dalle Forze di Polizia e Forze Armate, personale in congedo o ancora in servizio che dedica parte del proprio tempo a fare del bene con il motto del Lions Club International 'We serve'

(Nelle foto il Presidente Domenico Prevosto ed il Governatore Enza Benza insieme ai Soci del Club)