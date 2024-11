Ventimiglia: il connubio tra arte, cultura e teatro attira un fiume di persone al Forte dell'Annunziata (Foto e video)

Arte, cultura e teatro attirano tantissime persone al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia. Sala gremita per ascoltare la presentazione del libro della giornalista e docente Donatella Lauria "La tela dell'anima". In occasione della mostra personale di pittura "Alterità e Identità" di Claudio Marciano al Mar, museo archeologico "G. Rossi", si è, infatti, parlato della storia del viaggio interiore del protagonista, Lorenzo, alla ricerca di sé, diviso tra due nature in conflitto, fisica e spirituale, verso la strada che porta al suo nome.

A seguire, un fiume di persone ha assistito allo spettacolo “Io, l’Altro e il Sè”, un percorso teatrale itinerante a cura di Silvia Villa. Cinque attori, con monologhi brillanti e profondi, hanno incantato il pubblico presente trasportandolo in un possibile viaggio alla ricerca di 'una, nessuna, centomila identità' che coabitano dentro e fuori di noi tra gli spazi espositivi della mostra contribuendo così ad aumentare la forza evocativa delle opere dell’artista e la magia del luogo. Infiniti gli applausi per Annalisa Ingrosso, Elena Triveri, Marinella Lanteri, Moreno Campodoni e Valentina Bruno che con la loro bravura e le loro interpretazioni hanno divertito e commosso gli spettatori. Tra il pubblico vi era anche il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino che ha sottolineato: "Volevamo che il Forte dell'Annunziata diventasse un centro culturale della città di Ventimiglia. Il lavoro che abbiamo fatto si è concretizzato e ora abbiamo un luogo finalizzato per accogliere queste rappresentazioni. Queste occasioni culturali di tale qualità sono veramente importanti per la città di Ventimiglia".

La mostra "Alterità e Identità" di Claudio Marciano, realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e il Mar, si potrà ammirare fino al 16 novembre da martedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 mentre la domenica dalle 10 alle 13.