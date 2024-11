I ringraziamenti di una lettrice per aver soccorso il marito Ferdinando finito sotto un trattore a Costarainera

"Con la presente vorrei ringraziare tutte le persone intervenute per prestare soccorso a mio marito Ferdinando Gandolfo rimasto vittima di un grave incidente accaduto giovedì 6/11 alle ore 15.30 a Costarainera. In particolare ringrazio l’ambulanza e l’auto medica intervenute prontamente sul luogo, la squadra dei pompieri i carabinieri di Santo Stefano al Mare e tutte le persone del paese prontamente intervenute per dare una mano (Nicolino, Pietro e Mirko). Grazie veramente a tutti!



Daniela.