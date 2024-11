Regione: il savonese reclama un assessorato ma i 'rumors' della politica portano a tre esponenti imperiesi in Giunta

Dal savonese arriva la pressante richiesta di non rimanere, per la seconda volta consecutiva, senza un assessorato regionale ma, secondo i classici ‘rumors’ della politica, la nostra provincia sarà ancora preponderante rispetto ai cugini vicini.

La ‘lotta’ tra Luca Lombardi, esponente di spicco di Fratelli d’Italia dovrebbe quindi spuntarla nel ruolo di Assessore, rispetto a Rocco Invernizzi, anche lui eletto nel partito di Giorgia Meloni. Se in Forza Italia non c’è partita tra Marco Scajola ed Angelo Vaccarezza, con il primo destinato a fare pure il vice Presidente, anche la Lega avrebbe virato su Alessio ed Alessandro Piana, lasciando in Consiglio e senza Assessorato la savonese Sara Foscolo.

Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma gli indirizzi portano ad avere per l’imperiese un tris di Assessori che rappresentano i tre partiti di centrodestra ma che, soprattutto, spalancano la porta ai ‘secondi’ in graduatoria, portando a sette gli esponenti della nostra provincia in Regione (compreso Enrico Ioculano, Pd, in opposizione).

Se dovesse essere confermato Lombardi nell’esecutivo, quindi, conquisterebbero uno scranno anche: Chiara Cerri, seconda nella lista di Forza Italia dietro Marco Scajola; Armando Biasi, situazione analoga ma nella Lega e Veronica Russo, Consigliere uscente e arrivata dietro il recordman di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi. Tutto ancora da decidere, anche in funzione delle dichiarazioni del Presidente Bucci che ha sempre confermato di voler fare le scelte autonomamente.