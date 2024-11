Sanremo: decima edizione per l'International Guitar Festival (Foto e video)

Festival chitarristico internazionale e concorso chitarristico internazionale Città di Sanremo, Sanremo International Guitar Festival & Competition giunge quest’anno alla sua decima edizione, che si svolgerà dal 13 al 16 novembre 2024. Grazie al livello artistico dei musicisti partecipanti è già diventato il più importante festival dedicato alla chitarra in Italia e in Europa, tra i più importanti al mondo.

Creato nel 2015 da un'idea del chitarrista di fama mondiale, il maestro Diego Campagna, che ne cura la Direzione Artistica e l'organizzazione, ha contribuito a rendere Sanremo ed il suo Casinò luoghi mitici nel mondo della chitarra. Alcuni tra i più grandi chitarristi, provenienti da tutto il mondo, calcheranno anche quest’anno il palco del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Attesi moltissimi giovani che parteciperanno al concorso chitarristico internazionale associato al Festival.

La giuria del concorso internazionale sarà composta dagli stessi artisti internazionali. Al Festival sarà nuovamente presente una delegazione governativa cinese ed una dei membri e delegazioni di studenti universitari provenienti da Pechino, Shangai e da alcune delle più importanti università cinesi.

"Ennesima grande manifestazione musicale a Sanremo -afferma il sindaco Alessandro Mager - che è cresciuta nel tempo e già rappresenta il Festival di Chitarra più importante del Vecchio Mondo. Queste giornate presentano un programma stimolante e variegato. Collegato c'è il concorso per giovani chitarristi che si affacciano quasi per la prima volta in una competizione così prestigiosa". A lui fa eco l'assessore al turismo Alessandro Sindoni: "Appuntamento fisso. Mi trovo bene a collaborare con Diego. Confermiamo quello che diciamo da mesi, alzare il livello dei nostri eventi dove è possibile".

L'organizzatore Diego Campagna ci tiene invece a ringraziare i collaboratori: "Da quest'anno nasce la collaborazione con Unojazz and Blues, oltre che l'Orchestra Sinfonica, che aiutano nella fase organizzativa. In dieci anni sono cambiate un po' di cose, sicuramente è più facile ora organizzare, anche perché il festival è diventato parte della città, e siamo poi soddisfatti di poterlo organizzare senza spese eccessive, grazie anche al legame con gli artisti in scena".

Il programma completo

Mercoledì 13 novembre

Ore 18:30

Elia Portarena (Chitarra)

Ludovico Portarena (Violino)

Ore 21:00

AI Di Meola (Chitarra)

Peo Alfonsi (Chitarra)

Sergio Martinez (Percussioni)

in collaborazione con UnoGas, Uno Jazz & Blues

Giovedì 14 novembre

Ore 15:30

Xuanxuan Sun (Chitarra)

Xu Tuo (Chitarra)

con la partecipazione di Diego Campagna (Chitarra)

per "I martedì letterari" in collaborazione con Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo

Ore 21:00

Roberto Fabbri (Chitarra) Maurizio Di Fulvio (Chitarra) Simona Capozzucco (Voce) Ivano Sabatini (Contrabbasso)

Venerdi 15 novembre

Ore 18:00

Emanuele Buono (Chitarra)

Nicolò Spera (Chitarra)

Ore 21:00

Manolo Franco (Chitarra flamenca)Juan Lorenzo (Chitarra flamenca) Mercedes Abenza (Cantaora) Lara Ribichini (Bailaora)

Sabato 16 novembre

Ore 18:00

Eliok Fisk (Chitarra)

Fabio Zanon (Chitarra)

Orchestra Sinfonica di Sanremo, direttore Damiano Tognetti

Ore 21:00

Giulio Zampalini (Chitarra)

Eliot Fisk (Chitarra)