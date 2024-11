Donne in gravidanza o con bimbi piccoli, a Ventimiglia spuntano gli 'stalli rosa' (Foto)

Una donna con il pancione e una carrozzina raffigurati per terra. A Ventimiglia spuntano gli 'stalli rosa'.

In vari punti del centro città saranno, infatti, disponibili alcuni parcheggi rivolti alle donne in stato di gravidanza e alle mamme con bimbi piccoli. "Come da programma di mandato, sono in fase di realizzazione i quattro 'stalli rosa' nel centro cittadino riservati alle donne in gravidanza" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro dopo la realizzazione del primo parcheggio rosa in corso Genova nei pressi del consultorio dell'Asl1 Imperiese - "Gli ulteriori tre stalli saranno realizzati in via Ruffini, in prossimità degli uffici anagrafici del Comune, in via Carso e in piazza Cesare Battisti, davanti alla stazione".

"Un ringraziamento va al vicesindaco Marco Agosta e alla consigliera delegata Rosa Papalia, che hanno seguito in prima persona il posizionamento e la realizzazione degli stalli" - sottolinea il primo cittadino.