Sanremo: venerdì prossimo al Teatro Ariston il 'Music Business' con operatori e professionisti della musica

Si terrà, venerdì prossimo a Sanremo nella suggestiva cornice del Teatro Ariston, il Sanremo Music Business, rivolto a operatori, professionisti del settore, studenti ed appassionati che vogliono ottenere un posizionamento di successo nel music business attuale dietro le quinte dello spettacolo.



L’evento è organizzato da Raffaella Sottile - Fotografa e Content Creator, ha iniziato la sua carriera al fianco di Pepi Morgia, show Designer internazionale ed Ex Direttore artistico del Comune di Sanremo. Con lei Massimo Bonelli, fondatore e direttore di iCompany, direttore artistico e l’organizzatore del Concerto del Primo Maggio di Roma. E' ideatore e produttore di programmi Tv come "Tonica" e "Magazzini Musicali" (Rai 2, Rai Radio 2, Rai Play) e organizzatore del Premio Fabrizio De André. L’evento è patrocinato dal Comune di Sanremo ed è realizzato grazie al supporto di Sinergie Servizi Postali di Antonio Sorano.

La rivoluzione digitale ha completamente modificato le regole del gioco e, molto spesso, professionisti e operatori non hanno ancora pienamente compreso e metabolizzato le nuove dinamiche operative del settore. Sanremo Music Business è un'opportunità unica per approfondire le proprie conoscenze sul mondo della musica e sulle professioni legate all'industria musicale con uno sguardo sulle nuove professioni del futuro. Attraverso una giornata di speech, workshop e sessioni formative tenute da esperti del settore, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con professionisti affermati e conoscere da vicino le dinamiche di un mercato in continua evoluzione.

Una giornata intensa dove verranno illustrate strategie e metodi per affermarsi nell’era digitale e cominciare a muovere i primi passi in modo concreto. Importanti ed accreditati esperti del settore descriveranno le principali skills da acquisire, partendo anche dalla discussione di case history e testimonianze dirette. L’obiettivo del workshop è quello di fornire le conoscenze di base per imparare a misurarsi con un settore che si sta trasformando velocemente ma che può offrire nuove importanti opportunità di crescita artistica e imprenditoriale. Un’occasione unica di formazione diretta arrivata alla terza edizione.