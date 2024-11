Olioliva 2024: "Un viaggio unico tra tradizione e innovazione artigianale nell’Artivillaggio Cna Imperia"

Anche quest’anno, la CNA si conferma protagonista di OLIOLIVA 2024, portando in fiera l’iniziativa più originale dell’evento: l’ARTIVILLAGGIO. Non un semplice stand, ma un intero villaggio dedicato agli artigiani e al loro sapere, uno spazio nato per accogliere, incuriosire e coinvolgere i visitatori, mettendoli in contatto diretto con il cuore dell’artigianato locale.

Registrato come marchio ufficiale da CNA Imperia, l’ARTIVILLAGGIO sarà la cornice ideale per esplorare i segreti dei mestieri tradizionali del nostro territorio. Qui, gli artigiani non si limitano a esporre i loro manufatti: raccontano le loro storie, le radici delle loro tecniche e il percorso che ha portato ogni singolo prodotto a prendere forma.

“La presenza di CNA a OLIOLIVA 2024 non rappresenta solo una vetrina di prodotti di eccellenza, ma un’occasione preziosa per creare relazioni e offrire al pubblico l’opportunità di vivere l’artigianato da protagonista – afferma Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia –. L’ARTIVILLAGGIO è pensato come un viaggio esperienziale tra tradizione e innovazione, dove ogni artigiano è pronto a condividere il proprio sapere, contribuendo a dare un volto al patrimonio culturale del nostro territorio”.

Nel cuore dell’ARTIVILLAGGIO troverete anche gli ArtiMaestro, artigiani selezionati che partecipano al progetto Arti-Turismo: un'iniziativa che rende gli artigiani protagonisti attivi nel turismo, trasformando ogni incontro in un’esperienza arricchente per visitatori e creatori. Questo riconoscimento offre agli artigiani non solo prestigio, ma nuove possibilità di crescita professionale.

Durante i tre giorni di OLIOLIVA, l’ARTIVILLAGGIO proporrà un’ampia gamma di laboratori artigianali per tutti i gusti e per tutte le età. Le attività spaziano dalla legatoria tradizionale alla lavorazione del legno, dalla tintura con erbe locali all'intreccio di aglio di Vessalico, garantendo a ogni visitatore l’occasione di scoprire o cimentarsi in mestieri antichi e affascinanti. È possibile iscriversi in anticipo per i laboratori, consultando tutte le attività sul sito: https://im.cna.it/laboratori.

Non mancheranno le novità tecnologiche: l’ARTIVILLAGGIO di quest’anno offrirà un tocco di Realtà Aumentata, per unire tradizione e innovazione e presentare le potenzialità del digitale applicato al mondo artigianale. Sarà un’opportunità unica per esplorare nuovi strumenti di marketing e visibilità, apprezzando da vicino come il futuro può integrarsi con la maestria artigiana di ieri.

L’appuntamento è a OLIOLIVA 2024 con l’ARTIVILLAGGIO CNA Imperia: un invito a scoprire il valore autentico dell’artigianato locale, a vivere le storie dietro ogni prodotto e a lasciarsi ispirare dalla passione di chi dedica la propria vita all’arte e alla tradizione.

Non perdere l'occasione di far parte di questa esperienza unica! La tua visita sarà un’opportunità per imparare, scoprire e portare a casa un ricordo speciale con una foto originale di Olioliva nello stand CNA Imperia.