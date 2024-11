La sanremese Cristina Scocchia ospite domani ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo

'La leadership non è potere, è responsabilità'. Questa la visione strategica e programmatica e il mindset di una delle manager italiane più innovative nata nella frazione sanremese di Coldirodi e da qui partita per affermarsi, Cristina Scocchia. Cittadina Benemerita di Sanremo ha sempre mantenuto un forte legame con le sue radici, lei riservatissima si racconterà domani mercoledì 6 novembre alle 17.30 nel teatro del Casinò di Sanremo nell’ambito dei Martedì Letterari attraverso il suo libro: 'Il coraggio di provarci' (Sperling & Kupfer). Ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Cristina Scocchia è una delle poche donne amministratore delegato in Italia, una delle pochissime a ricoprire questa carica per tre volte. Riservatissima, ha deciso di raccontarsi per la prima volta in questo libro, affiancata dalla giornalista Francesca Gambarini.

Nata in un piccolo paese della Liguria, ha costruito prima la sua carriera all’estero in Procter & Gamble, arrivando al vertice delle International Operations con la supervisione del suo brand in oltre settanta Paesi, per poi essere scelta alla guida di L’Oréal Italia. Nel 2017 è al vertice di Kiko. Con lei il marchio di cosmetica cresce in nuovi mercati e raddoppia la profittabilità. Oggi è Ceo di Illycaffè e siede nel consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica, di Fincantieri e Fondazione Altagamma. Mamma di Riccardo, è una convinta sostenitrice della meritocrazia e di una leadership responsabile, etica e inclusiva che sostituisca le ottiche di potere con un mindset basato sui valori e sulle persone. La visione oggi non basta più ad affrontare scenari in continuo mutamento e densi di criticità sempre nuove, occorre fare squadra sia nelle aziende sia nel sistema Paese, per non restare indietro. La dott.sa Cristina Scocchia è stata nominata 'Cittadina benemerita' di Sanremo nel 2021.

