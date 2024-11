Badalucco: installate le due nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche, gli impianti salgono a quattro (Foto)

Sono state installate e saranno a breve funzionati, a Badalucco, due colonnine di ricarica per le auto elettrica e per incrementare la sua scelta energetica verde. Il piccolo centro della Valle Argentina raddoppierà in questo modo le colonnine per la ricarica elettrica. I lavori sono andati avanti per circa un mese e, in questo modo il piccolo centro della Valle Argentina potrà offrire ai proprietari delle auto 'green' una serie di opportunità per fare il 'pieno'.

“A breve verrà installata la linea – dice il Sindaco di Badalucco Matteo Orengo – e, con queste due nuove colonnine, chi ha l'auto elettrica potrà contare su quattro colonnine di ricarica. L’impianto è stato a costo zero per le casse comunali e si potranno caricare due auto in contemporanea. Le colonnine sono in un’area strategica per il nostro centro abitato, in regione Filippo Boeri nell’ambito del parcheggio pubblico, nella zona più vicino all’area del torrente. Si tratta di un impianto ubicato in una zona strategica del comune. E’ all’ingresso del paese, nei pressi di un’importante agriturismo e in vista di altre strutture ricettive nella parte alta”.

Le nuove colonnine renderanno Badalucco il paese più fornito di erogatori di corrente ad uso della trazione. Infatti la nuova infrastruttura, caratterizzata da tempi di ricarica veloce si va ad aggiungere a quella già esistente nella parte opposta del paese, sempre all’interno di un grande parcheggio. Per trovare poi un altro punto di fornitura occorrerà salire fino a Triora. Dopo la riapertura del distributore di carburante a Badalucco, il piccolo centro della valle può quindi offrire una serie di servizi in più a chi transita in auto.