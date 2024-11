Sanremo: famiglia austrica innamorata della città dei fiori non riesce a trovare sistemazione per carenza di campeggi e parcheggi

Buona giornata,

Siamo austriaci e veniamo regolarmente a Sanremo da oltre 20 anni. Prima in appartamento (Residence dei due Porti) e gli ultimi 10 anni con il camper al campeggio Villaggio di Fiori. Siamo molto innamorati della città e dei suoi dintorni e i nostri amici e parenti sono sempre entusiasti della tua bellissima zona. Sanremo e la Liguria sono molto poco conosciute in Austria e nei primi anni noi siamo stati pionieri. Anche se fossimo solo di passaggio in Francia o Spagna, una tappa a Sanremo era sempre obbligatoria.

Purtroppo quest'anno a settembre non è stato possibile trovare posto nemmeno per una notte. Ovviamente è stata colpa nostra se non abbiamo effettuato la prenotazione. Abbiamo dovuto trascorrere del tempo in un parcheggio non custodito a Mentone. Qualcosa che odiamo davvero fare. Purtroppo la situazione per i campeggiatori in Liguria è molto tesa. Ci sono pochi campeggi e parcheggi. Purtroppo il parcheggio più volte annunciato per Sanremo su diversi media non è stato ancora realizzato. Dovrebbe essere stato costruito molto tempo fa, ma la gente fa sempre riferimento alle autorità. Tutti noi auspichiamo che la situazione migliori e il prima possibile per poter visitare nuovamente la nostra amata Sanremo.

Familie Taumberger".