Sanremo: gli eventi per il lungo weekend di Halloween con la novità del coinvolgimento delle frazioni

Sanremo si prepara a vivere il lungo week end dedicato ad Halloween con ricche proposte messe a punto dall’assessorato al turismo di Alessandro Sindoni e dall’assessorato alla cultura di Enza Dedali: un connubio di spettacoli, laboratori creativi, “paurosi” set fotografici, innovative formule teatrali e balli che si snodano nella Pigna e a San Romolo. Novità di quest’anno, il coinvolgimento delle frazioni, quali Coldirodi, Poggio e Bussana, con animazioni, truccabimbi e spettacoli teatrali.

“Abbiamo deciso di potenziare le proposte per Halloween – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – con tanti eventi e attività per i più piccoli per partecipare tutti insieme ad una delle feste più antiche. L’obiettivo è unire le forze dei vari soggetti operanti sul territorio per dare vita ad un evento di Halloween unico attraverso una ricca proposta per le famiglie, a cui dedichiamo sempre molta attenzione nella programmazione di intrattenimento”.

“Il coinvolgimento delle frazioni – aggiunge l’assessore Enza Dedali – rientra negli obiettivi dell’amministrazione come segnale di attenzione anche verso le realtà più periferiche. Riuscire ad interessare oltre al centro storico e San Romolo anche Coldirodi, Poggio e Bussana è per noi motivo di vera soddisfazione. I partecipanti potranno così vivere anche nelle frazioni una festa che propone tanto intrattenimento e divertimento. Inoltre, per l’occasione, in biblioteca è stato allestito lo scaffale dedicato ad Halloween”.

Il programma nelle frazioni è curato dall’associazione Talea che propone le “Storie appese a un filo”: all’Incirco condurrà il pubblico nel proprio mondo in miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, dove le proporzioni vengono stravolte e anche gli adulti tornano bambini. Marionette, pirati, poeti, ballerini e giocolieri prenderanno vita appesi ai fili della fantasia. Il programma prevede il via oggi (30 ottobre) a Coldirodi, alle 16.45, con la merenda offerta dalla fumaglia Culantina (campo sportivo), per proseguire domani (31 ottobre), alle 16.45, a Poggio in piazza della Libertà e il 1° novembre a Bussana. Domani l’associazione culturale Akvo propone nel centro storico, dalle 16 alle 20, la terza edizione di “Halloween in giro per la Pigna”: i bimbi potranno seguire un percorso nel centro storico che verrà allestito ad hoc, con una mappa che indica i luoghi dove i piccoli protagonisti potranno fare “dolcetto o scherzetto?”.

Per l’occasione, verrà realizzato un percorso interattivo con laboratori creativi che si terranno nei vari atelier della Pigna, set di foto mostruose e storie paurose nel tabacchino di piazza dei Dolori, spettacoli teatrali in quattro postazioni diverse, giochi e altre attività in piazza San Costanzo, oltre a i vari punti ristoro già presenti nella zona. Piazza Cassini sarà il punto di partenza di questo divertente percorso, con una zona adibita a parcheggio per i passeggini e postazioni di truccabimbi. Da qui si passerà dalle Rivolte per arrivare alla prima tappa in piazza dei Dolori con la casa della strega, in piazzetta dei Ferri con il primo punto ristoro di Babeuf, poi in via Palma, in piazza Cisterna con uno spettacolo teatrale, in piazza Capitolo con il video mapping pauroso, sino a piazza San Costanzo, luogo di ritrovo finale dove ci saranno altre attività e laboratori.

Tutte le vie del percorso verranno allestite in maniera suggestiva e mostruosa, ricreando un’atmosfera immersiva perfetta per Halloween.

Si prosegue il 3 novembre a San Romolo con la seconda edizione di “Piccoli Brividi” (associazione Talea) che si arricchisce di spettacoli e nuove animazioni. Ecco la “Piccola Fiera della paura”: richiamati dalle parole di un beffardo imbonitore, bambini a adulti potranno assistere ai 3 nuovi spettacoli del Teatrino lambe lambe “Mostri di nebbia” e ascoltare le storie del teatro a manovella dedicate a famigerati fantasmi. Durante l’attesa, l’imbonitore ciarlatano mostrerà alla folla curiosa rarissimi esperti appartenenti a misteriosi mostri del bosco.