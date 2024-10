Perinaldo, si ribalta e rimane incastrata nell'auto: scattano i soccorsi (Foto)

Si ribalta con l'auto sulla strada e rimane incastrata all'interno del mezzo. E' successo, in serata, sulla strada provinciale 59 all'inizio di Perinaldo.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'auto un ferito, sembrerebbe una donna, rimasto incastrato all'interno della macchina che è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo in codice giallo.

Per consentire i soccorsi in totale sicurezza, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, causando così alcuni disagi alla viabilità.