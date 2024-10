Ventimiglia, parcheggio sotto al cavalcavia in via Tenda: iniziati i lavori (Foto)

Sono iniziati i lavori nel parcheggio sotto il cavalcavia di via Tenda a Ventimiglia chiuso dopo l'ennesimo sgombero e in seguito al parere di Anas, che ha scritto al Comune che non è a norma.

Ieri è stato, infatti, realizzato un muretto in cemento su cui verranno posizionate recinzioni grigliate orsogrill per impedire ai cittadini di parcheggiare e ai migranti di poter ritornare garantendo così sicurezza e tranquillità al quartiere.

Ora l'Amministrazione comunale è al lavoro per cercare soluzioni riguardo alla carenza cronica di parcheggi in città. In particolare, in quella zona i parcheggi esistenti in via Tenda verranno rivisitati e ridisegnati. Intanto, vige il divieto di sosta fino alla fine dei lavori nell'area del parcheggio.