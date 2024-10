Ventimiglia, chiuso il parcheggio sotto al cavalcavia. Di Muro: "Andremo a ridisegnare i posti auto in via Tenda" (Foto e video)

"Vogliamo portare soluzioni, come Amministrazione, a una carenza cronica di parcheggi in tutte le aree della città. Andremo a rivisitare i parcheggi esistenti in via Tenda e, una volta terminati i lavori sulla via, andremo a ridisegnarne alcuni parcheggi gratuiti e liberi prospicienti alla zona di chiusura" - dice il sindaco Flavio Di Muro dopo aver chiuso i parcheggi sotto il cavalcavia di via Tenda a Ventimiglia dopo l'ennesimo sgombero e in seguito al parere di Anas.

L'Amministrazione Di Muro è già, infatti, al lavoro per garantire nuovi stalli di sosta e una nuova viabilità da via Brigate Partigiane. "Intorno a via Tenda ci sono altre due aree potenzialmente interessanti per nuove progettualità e quindi nuovi parcheggi, penso all’ex conceria Lorenzi, su cui ci sono dei ragionamenti in corso vista la scadenza prossima di questo rapporto concessorio e adesso abbiamo in itinere il cantiere del Palasalute che di fronte vedrà un parcheggio per ottanta posti auto" - svela il primo cittadino - "Con molta fatica, e sicuramente qualche disagio, nei prossimi mesi andremo ad avere ancora più parcheggi per quella zona, garantendo altresì sicurezza e serenità per i residenti del quartiere".

Per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini l'area è già chiusa ma verrà ulteriormente 'sigillata' con cemento e recinzioni grigliate orsogrill e tutte le nuove tende che verranno posizionate dai migranti in via Tenda o sotto il cavalcavia, il sindaco Di Muro ha garantito che verranno tolte ogni settimana. "Una chiusura dovuta innanzitutto perché Anas ci ha scritto che quei parcheggi non sono a norma, non si può parcheggiare con quelle altezze minime sotto a un cavalcavia pericoloso, sono anche caduti dei calcinacci in passato, quindi, quei parcheggi comunque andavano chiusi" - mette in chiaro - "Si tratta poi anche di tutelare e di una scelta. Questo sindaco, a differenza di altri, decide tra sicurezza, legalità, pulizia e decoro da una parte e parcheggi dall’altra io l’ho sempre detto: per me la priorità è garantire sicurezza e tranquillità ai miei concittadini di giorno e di notte. Se si ha anche paura di parcheggiare in un parcheggio, ancorché abusivo, tanto vale chiuderlo e, quindi, sosteniamo la chiusura come ci ha richiesto Anas che lo farà a sue spese, non ci sarà, perciò, alcun costo per il bilancio e i cittadini di Ventimiglia".