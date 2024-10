Ventimiglia, troppi bivacchi e accampamenti abusivi in via Tenda: chiuso il parcheggio sotto al cavalcavia (Foto e video)

Troppi bivacchi e accampamenti abusivi sotto il cavalcavia di via Tenda a Ventimiglia. Dopo l'ennesimo sgombero e in seguito al parere di Anas, i parcheggi in quella zona, sotto il cavalcavia, vengono chiusi.

L'Amministrazione Di Muro mette un punto fermo contro il degrado, l'incuria e le situazioni di inciviltà. "La pacchia è finita" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Dopo tre sgomberi di bivacchi al di sotto del cavalcavia, sono incrementati gli accampamenti abusivi all'inizio del cavalcavia di via Tenda. In questa zona passano cittadini, commercianti e turisti e non possono vedere questo scempio che va avanti da anni. Questa amministrazione vuole mettere un punto fermo: non sono tollerati bivacchi e accampamenti abusivi, degrado, incuria, situazioni di inciviltà e di rischio della salute pubblica, sia dei migranti stessi che dei cittadini".

L'area sarà, perciò, interdetta ai cittadini e alla sosta delle autovetture. "Ringrazio Anas che nelle prossime settimane chiuderà i parcheggi a tutela dell'incolumità e della salute pubblica" - fa sapere il primo cittadino - "Anas ha, infatti, certificato l'impossibilità di destinare quell'area a parcheggio pubblico non avendo i requisiti previsti dalle legge. Ne prendiamo atto".

"Come Amministrazione ci stiamo già attivando per superare i disagi provocati da questi lavori, approntando una nuova viabilità e nuovi stalli di sosta" - rassicura il sindaco Di Muro - "Bisogna scegliere tra la legalità, la pulizia e la sicurezza e una situazione come questa. Prima di tutto viene la sicurezza dei miei concittadini e poi cercheremo il modo di risolvere tutte le problematiche".