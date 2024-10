Elezioni regionali, al point di Orlando vige il silenzio

'Non voglio sentire fiatare una mosca': è questa l'aria che tira la Sala Superba del MOG, Mercato Orientale di Genova, dove lo staff elettorale del candidato Presidente di Regione Liguria Andrea Orlando, ha organizzato un point per seguire passo passo gli scrutini in corso.

Attualmente sono presenti l'ex candidato Sindaco di Genova, Ariel Dello Strologo, e il segretario genovese in quota Dem e candidato al consiglio regionale, Simone D'Angelo, ma nessuno dei due ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Si può dire esserci un cauto ottimismo, ma nonostante questo dalla piccola stanza dove il team è rinchiuso, arriva anche aria di tensione e agitazione.

Grande attesa anche per l'arrivo del Senatore pentastellato, Luca Pirondini.