L'assessore Walter Sorriento e l'ufficio Tecnico del Comune di Bordighera hanno compiuto questa mattina un sopralluogo al Palazzetto dello Sport di via Diaz, interessato da infiltrazioni per il maltempo dello scorso fine settimana.

Il Comune rende noto che si stanno prendendo tutti i provvedimenti del caso per riportare la situazione alla normalità per gli utenti e per le società che utilizzano l'impianto.