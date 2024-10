La trasmissione di Rai Tre 'Report' torna sul caso Sangiuliano-Boccia: la ferita alla testa venne provocata a Sanremo

Il caso Sangiuliano-Boccia finisce questa sera a Report che manderà in onda la foto della ferita alla testa, che ha portato alla denuncia per aggressione. E ‘Report’ annuncerà che la ferita venne provocata al Ministro Sangiuliano da Maria Rosaria Boccia, proprio a Sanremo, all’hotel Nazionale dove i due erano ospitati per il doppio appuntamento a Riva Ligure e al Casinò della città dei fiori.

“Dopo aver rimesso l'incarico, l'ex ministro - si legge nel post di Report - ha poi denunciato l'imprenditrice di Pompei anche per aggressione. La prova principale sarebbe la foto di questa profonda ferita in testa che Report mostra in esclusiva. Secondo quanto dice Sangiuliano nella sua denuncia - dice ancora Report - gli sarebbe stata causata lo scorso 16 luglio in una stanza dell'hotel Nazionale di Sanremo da Maria Rosaria Boccia alla fine di un'accesa discussione nata dopo l'annuncio del ministro di voler chiudere la loro relazione e di non voler lasciare la moglie".

Report mostra anche uno stralcio dell'intervista esclusiva rilasciata da Sangiuliano al Tg1 in cui il ministro diceva: "Ho più volte ribadito, soprattutto nell'ultima fase, che io non intendevo lasciare mia moglie, che per me è la persona più importante della mia vita".