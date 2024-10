Cristian Quesada risponde a Sonia Viale: "Non abbiamo nessuna paura di perdere, pensiamo al fallimento della sanità"

“Le dichiarazioni di Sonia Viale ci lasciano perplessi. Parla di attacchi personali e di ‘paura di perdere’, ma vorremmo rassicurarla: non c’è alcuna paura, solo la determinazione a denunciare il fallimento del modello di sanità imposto dalla sua gestione e da quella di Toti. I cittadini liguri, infatti, conoscono bene la situazione in cui si trova oggi la nostra sanità, e non saranno certo ingannati da retoriche che cercano di nascondere nove anni di scelte scellerate”. Sono le dichiarazioni del segretario provinciale di Imperia, Cristian Quesada, a Sonia Viale.

“Sonia Viale ha avuto la responsabilità della sanità regionale per un lungo periodo – prosegue Quesada - e oggi cerca di dipingersi come colei che ha risolto i problemi. Ma tutti sappiamo che i tagli, la chiusura di servizi essenziali e la carenza cronica di personale sono stati il marchio di fabbrica del duo Viale-Toti e della Lega in Liguria. Non ci si può nascondere dietro la gestione dell’emergenza COVID, che ha messo in luce tutte le debolezze strutturali di un sistema che loro stessi hanno contribuito a indebolire nel corso degli anni. Quanto al Saint Charles, che Viale cita come un esempio di successo, preferiamo lasciare che siano i cittadini a giudicare le condizioni reali in cui versa l’ospedale e i disservizi che tanti, troppi, hanno vissuto in prima persona. Un ospedale che non ha ancora visto la rinascita promessa e che continua a operare in condizioni di difficoltà”.

“Invece di rispondere nel merito alle critiche sulle responsabilità concrete della sua amministrazione – termina Quesada - Viale sceglie di alzare il livello della polemica personale. Il Partito Democratico non ha intenzione di entrare in questo gioco. La nostra battaglia è per i cittadini liguri, che meritano una sanità pubblica accessibile, efficiente e che funzioni. Non ci lasceremo intimidire da chi prova a sviare il dibattito su questioni che nulla hanno a che fare con le reali problematiche della nostra regione. Siamo fiduciosi che i cittadini sapranno riconoscere chi si è preoccupato solo di tagliare servizi e chi, invece, ha sempre lottato per garantire una sanità più giusta e accessibile a tutti. Non abbiamo paura di perdere, perché la vera sconfitta è quella di chi, come Viale e la sua amministrazione, ha tradito le aspettative dei liguri per nove lunghi anni”.