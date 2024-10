Bordighera, rifacimento dell’asfalto in via Pasteur: al via i lavori (Foto)

Continuano i lavori di asfaltatura nella città di Bordighera. E', infatti, iniziato oggi il cantiere per il rifacimento dell’asfalto in via Pasteur.

L'Amministrazione comunale ha investito 600mila euro per il piano asfalti, che prevede il rifacimento completo della pavimentazione esistente in asfalto e il risanamento del sottofondo. "Partito questa mattina il cantiere per il rifacimento dell’asfalto in via Pasteur, all’altezza dell’incrocio con via Sapergo" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

Gli interventi, che sono già stati eseguiti anche in altre zone della città, proseguiranno pure nei prossimi giorni. "I lavori seguiranno poi in via Arziglia" - dice il primo cittadino.