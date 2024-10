Turismo: l'assessore regionale Sartori presente al convegno di Uil

L'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori è intervenuto quest'oggi al convegno 'Dal Patto del Turismo al sistema Turismo', organizzato dalla Uil Liguria e UilTucs Liguria.

Sartori nel suo intervento ha fatto un bilancio del 'Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria' attivo nella nostra regione dal 2017. “Ad oggi, i Comuni aderenti sono 186 su un totale di 234. Dal 2019 ad oggi sono stati finanziati complessivamente 32 interventi comunali e sovracomunali per quasi 2 milioni di euro con risorse del Fondo strategico regionale”, ha affermato Sartori.

“La genesi del patto va ricercata nel Decreto Legislativo 23 del 2011 che introduce la possibilità dell’istituzione dell’imposta di soggiorno da parte dei Comuni capoluogo, le unioni dei Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche. Regione Liguria – ha spiegato l'assessore - ebbe una felice intuizione e fu da esempio pilota per le altre Regioni: venne proposto a tutti i Comuni liguri un patto secondo il quale gli stessi Comuni dovevano assumersi determinati impegni quali, ad esempio, la gestione degli uffici Iat, la condivisione con Regione e l’Agenzia 'In Liguria' di alcune attività e di alcune manifestazioni a rilevante valenza turistica e la lotta all’abusivismo in ambito turistico. Inoltre, elemento di grande importanza, l'imposta di soggiorno venne resa veramente una tassa di scopo”.