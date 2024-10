Elezioni Liguria, Viale (Lega): "Il Pd si scaglia contro di me perché ha paura di perdere"

"Il PD attraverso il suo segretario provinciale di Imperia, Cristian Quesada, si scaglia in attacchi contro di me. Difficile parlare di ‘disinteresse verso la Liguria’ quando tutti i Liguri durante il covid mi hanno vista tutti i giorni in prima linea a lottare per organizzare il sistema e consentire a tutti di essere curati in ospedale, cosa non scontata, a recuperare le mascherine che Conte, oggi in visita nel Ponente in pompa magna, a febbraio 2020 aveva donato alla Cina". Così Sonia Viale, candidata alle elezioni regionali della Liguria in replica alle dichiarazioni del segretario provinciale del Pd Cristian Quesada.

"La Liguria nonostante sia la Regione più anziana d’Italia è stata riconosciuta come una delle regioni più valide nella difficile gestione del covid, chiosa Viale. Io nel 2020 mi sono candidata in Liguria, mentre l’emergenza era ancora in corso e si dovevano riaprire le scuole. Rimasi con responsabilità a reggere il peso del ruolo dell’Assessorato più difficile ed il centrodestra ha stravinto nel 2020 anche sulla sanità dove portai il disavanzo a zero , dai 98 milioni ereditati dalla sinistra. Ho ricoperto anche io come Orlando ruoli di Governo, ma non mi sono fatta eleggere in collegi blindati in Emilia Romagna. Come Sottosegretario ho seguito direttamente l’emergenza immigrazione a Ventimiglia durante la Primavera Araba. A nome del Governo presi l’impegno di aprire un centro di accoglienza per liberare la stazione, centro che venne prontamente richiuso a emergenza Nord Africa terminata in pochi mesi grazie agli accordi dell’epoca del Ministro Maroni".

"Sempre con il Ministro Maroni contribuii a scrivere le norme per dare poteri ai sindaci in materia di sicurezza urbana e, conclude Sonia Viale, la normativa per aggredire i patrimoni dei mafiosi. Misure fondamentali per i Sindaci del nostro territorio e, per quanto riguarda i beni confiscati, misure che continuano a dare frutti anche oggi nella nostra provincia con l’operato della SPES, attiva in un bene confiscato. Da ultimo ricordo la mia azione nell’aver salvato l’Ospedale Saint Charles, oggi una realtà che nessuno potrà toglierci. Ricordo invece che con Orlando e la sinistra abbiamo perso anche il Tribunale di Sanremo. E mi fermo qui e li ringrazio per l’attenzione che mi riservano . Hanno solo paura di perdere.”