"Guido bene, guido sicuro": al Casinò di Sanremo oltre 100 studenti per una lezione sulla sicurezza stradale (Foto)

Questa mattina, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, si è tenuta una lezione teorica dedicata alla sicurezza stradale davanti a oltre cento studenti degli istituti Ruffini Aicardi e Cassini. L'evento ha visto la partecipazione di relatori illustri, tra cui il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, rappresentanti della Motorizzazione di Imperia, tra cui Miriana Sasso e Maria Antonietta Lupi, il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio insieme a Erica Biondi Zoccai e il motociclista e stuntman Vanni Oddera. L'incontro ha voluto sensibilizzare i giovani su un tema cruciale come quello della sicurezza stradale, attraverso testimonianze dirette e lezioni teoriche.

In tarda mattinata, presso il Piazzale Carlo d’Apporto, è previsto il proseguimento dell'iniziativa con un'attività esperienziale aperta ai migliori studenti che supereranno il test della lezione. L'evento, organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con il Comune di Sanremo e la Polizia Locale, si inserisce nel progetto nazionale "Guido Bene, Guido Sicuro!", volto a formare automobilisti più consapevoli e responsabili.

Durante la giornata, verranno offerte lezioni sul primo soccorso, sulla conduzione del mezzo e sul Codice della Strada, con simulazioni pratiche che illustreranno le criticità della guida e le tecniche corrette per affrontarle. La Polizia Locale parteciperà attivamente, condividendo esperienze su casi reali di incidenti stradali per sottolineare l'importanza della prevenzione e del rispetto delle regole.

L'iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per la città di Sanremo e per la provincia di Imperia, che diventano esempi virtuosi di come le istituzioni possano cooperare per promuovere la sicurezza stradale, proteggere le nuove generazioni e creare un cambiamento culturale duraturo all'interno della comunità.