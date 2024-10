Sanremo, piazzale Dapporto si riempie di 600 studenti per il progetto "Guido Bene, Guido Sicuro!" (Foto e video)

A Sanremo si sta svolgendo un'importante iniziativa dedicata alla sicurezza stradale, che ha coinvolto più di 600 studenti delle scuole superiori e primarie della città e della provincia di Imperia. L'evento, organizzato nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani e la cittadinanza sui comportamenti corretti da adottare sulla strada per prevenire incidenti.

La giornata è iniziata con una lezione teorica presso il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, a cui hanno partecipato studenti degli istituti Ruffini Aicardi e Cassini. Tra i relatori erano presenti il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara, rappresentanti della Motorizzazione di Imperia come Miriana Sasso e Maria Antonietta Lupi, il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio, insieme a Erica Biondi Zoccai, e il motociclista e testimonial di Mototerapia Vanni Oddera. La mattinata è stata dedicata alla sensibilizzazione sulla guida sicura di ciclomotori e moto, con testimonianze ed esempi concreti.

Nel Piazzale Carlo Dapporto, dalle 9:30 alle 18:00, l’evento continua con diverse attività pratiche e simulazioni, pensate per tutte le fasce d’età. Gli studenti e i cittadini presenti possono partecipare a lezioni su tecniche di guida sicura, simulazioni di incidenti stradali, prove pratiche di guida di monopattini elettrici e biciclette, e sperimentare il simulatore di ribaltamento dei veicoli. Inoltre, sono previste dimostrazioni di primo soccorso da parte della Croce Rossa Italiana e una serie di giochi educativi per i più piccoli.

Tra le aree allestite, spicca il Centro Mobile di Revisione veicoli e le simulazioni di stato di ebbrezza, volte a sensibilizzare i partecipanti sui rischi legati all'alcol alla guida. Sono presenti anche veicoli adattati per disabili e dimostrazioni di come questi possano essere utilizzati in sicurezza. Le scuole coinvolte includono, oltre agli istituti superiori, anche diverse scuole primarie come il plesso Rubino, Scaini, e San Giacomo dell'Istituto Comprensivo Sanremo Levante e Fondazione Almerini. La giornata si concluderà con ulteriori attività e incontri per promuovere una cultura della sicurezza stradale che coinvolga l’intera comunità.